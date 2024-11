Alfonso Barco y su ejemplo a seguir en la U: "Siempre trato de imitar a Chemo del Solar"

"He visto muchísimos partidos de 'Chemo' completos en la 'U' del 2002 y en el Celta. No te voy a mentir que trato de imitar muchas cosas de él. A mí me gustaría tener, en algún momento, la capacidad que él tenía de hacer goles. Eso es algo que a mí me falta implementar. Me encantaría poder hacerlo", sentenció.