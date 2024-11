Universitario: Gregorio Pérez se refirió al frustrado pase de Christian Ramos

"Ramos tiene todo el derecho de ir a ver cualquier partido ir disfrutar con la gente conocida de él. No fue por ese tema", comentó el 'Goyo' durante entrevista con el programa Equipo F, de ESPN Perú.

Según el estratega uruguayo, no hubo una respuesta a tiempo sobre la oferta que le hicieron llegar al también zaguero central de la Selección Peruana.

"(Ramos) Quedó en responder y la respuesta no se dio en tiempo y forma y se decidió cortar el vínculo. En su momento le pregunté a Ferrari si había tenido una segunda o tercera comunicación para definir el tema y me dijo que no tenía respuesta. Después salió que estaba escuchando otras ofertas, que estaba en todos derecho de escucharlas y decidir por lo que a él le conviene más. Como yo tampoco recibí respuesta, tratamos de cortar por lo más sano y mirar para adelante", agregó.