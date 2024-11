Universitario: ¿Cómo le fue en el 2021 a su próximo rival en la 'Noche Crema'?

Universitario ya tiene todo listo para lo que será su 'Noche Crema' 2022, y el rival a vencer es Millonarios FC , que no se la pondrá nada fácil porque vienen de ser protagonista en la liga colombiana.

Puedes ver: Gregorio Pérez y el potente once que alista en Universitario

Sin embargo, en el cuadrangular final no lograron pasar y Deportivo Cali se llevó el trofeo. No obstante, eso no quita la gran campaña que hicieron, con 70 goles anotados a lo largo del 2021 en un total de 44 partidos, además de acumular 32 partidos sin perder.