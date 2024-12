¿Fichaje? Ex Alianza Lima opinó sobre lo que es jugar en Universitario: "Es rarazo"

"Al inicio fue rarazo. Al inicio era como que yo tenia ese sentimiento de decir: 'Uy, ahora como va a ser'. Ya estaba en camino a ir a firmar y dije 'Me meto, vamos a ver que sale'. Entré con esa duda de como me iban a recibir y de como sería la experiencia, pero desde el día uno me sentí super cómodo, me trataron super bien. Al inicio, dentro de la cancha había un poco de resistencia por parte de los hinchas, pero te lo vas ganando de a pocos al ver que uno se entrega, corre y mete", declaró el actual futbolista de Universidad San Martín de la Liga 2.