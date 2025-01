Rafael Guzmán tras su debut con Universitario: "Quiero ser titular y jugar Copa Libertadores"

Universitario de Deportes ha regresado a Lima tras su participación en la Serie Colombia, donde enfrentó a Junior y Once Caldas. Durante esta gira, el equipo crema logró un triunfo y una derrota, mientras se afianza el plan de juego del técnico Fabián Bustos. La pretemporada dejó una grata sorpresa: el debut del joven Rafael Guzmán .

Con tan solo 16 años, Rafael Guzmán se convirtió en el defensa central titular en el partido contra Junior y tuvo su oportunidad de ingresar en el encuentro ante Once Caldas. Su debut no solo representa un hito personal, sino también una promesa para el futuro del club. “Cumplí uno de mis sueños que es debutar con Universitario, pero en lugar que sea solamente un debut, creo que es un inicio”, afirmó Guzmán al regresar a su país.

El joven zaguero, que mide 1.90 metros, firmó su primer contrato profesional el año pasado y fue convocado por Fabián Bustos para unirse a la pretemporada del equipo en 2025. Con una clara ambición, Guzmán se ha propuesto no solo jugar, sino también convertirse en titular y participar en la Copa Libertadores este año.

Rafael Guzmán ha sido uno de las promesas que Bustos subió al primer equipo de Universitario.

Rafael Guzmán ha demostrado ser una de las promesas más destacadas de Universitario. Su trayectoria incluye haber integrado la Selección Peruana Sub 15 y actualmente forma parte de la Sub 17. “Nadie se espera debutar a los 16 años, pero es en base de todo mi esfuerzo, de todo lo que he trabajado”, comentó el joven defensor, quien se siente orgulloso de su logro.