Fabián Bustos no toleró las críticas a Ferrari: "No puede ser posible que cuestionen a mi jefe"

Previo a lo que fue la Noche Crema en el Estadio Monumental, hinchas de Universitario se pronunciaron en diversas plataformas sobre ciertas incomodidades por no tener más fichajes en el primer equipo. El foco iba contra el administrador Jean Ferrari , y eso llegó a oídos del actual técnico, Fabián Bustos , que no tardó en responder.

Bustos hizo énfasis en los logros que viene logrando la directiva de Universitario en los últimos años. De hecho, sabe que fueron bicampeones en el año del centenario, por lo que no ha sido sencillo obtener esos trofeos sin el trabajo de Ferrari.

El técnico argentino se mostró un poco fastidiado durante sus declaraciones, sabiendo que ahora lo importante es apoyar al plantel con miras al tricampeonato. Pide a los hinchas que no olviden lo logrado a estas alturas, ya que no es sencillo marcar récords y obtener un bicampeonato en el centenario del club.

"No puede ser que se le cuestione a mi jefe (Jean Ferrari o Manuel Barreto), no son perfectos, pero si eres bicampeón en el Centenario con toda la presión y marcando récords, no puedes cuestionar, tienes que apoyar", declaró Fabián Bustos.