Canal CONFIRMADO para ver partido de Universitario vs Inter Miami de Lionel Messi

Todo definido para el partidazo entre Universitario vs Inter Miami en el Estadio Monumental de Ate. El bicampeón del fútbol peruano recibirá al plantel de Lionel Messi en un cotejo histórico para el balompié nacional en este arranque de año. Ante este panorama, se confirmó al 100% los canales oficiales para sintonizarlo en el Perú.

Del mismo modo, se conoció que no solo GOLPERÚ tendrá los derechos televisivos para ver el duelo entre Universitario vs Inter Miami. Sino también vía Latina en señal abierta para todo el Perú. Una grata noticia para los televidentes, que no tendrán excusa para ver estos vibrantes 90 minutos.