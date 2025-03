José Carvallo indicó quién debió sustituirlo en Universitario: "Debieron darle la primera opción"

A su vez, le cuestionaron sobre si actualmente tenía alguna comunicación con su ex compañero. “Si conversamos, nos escribimos, siempre los mejores recuerdos con Diego”, dijo ex seleccionado nacional.

Por último, también fue consultado por la poca consideración que tiene el técnico de Banfield con Diego Romero, ya que hasta el momento no ha sumado ningún minuto en la Liga Profesional de Argentina. “Son situaciones difíciles y complicadas, me imagino que para todo jugador. Él trató de buscar continuidad, quizás no se le está dando tampoco. Él es muy buen arquero, yo no lo voy a descubrir, pero necesita esa oportunidad de que le den esa primera opción y luego ya tú mismo eres. Ojala se le de en Banfield porque es una liga competitiva”, puntualizó.