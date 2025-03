José Carvallo confirmó su retiro como futbolista y recordó a Universitario: "Gracias Dios..."

"Hola a todos, quería comentarles que con 22 años de carrera profesional y 600 partidos jugados, he tomado la decisión de retirarme de esta hermosa profesión. Ha sido una carrera maravillosa. Dios me ha permitido poder disfrutarla de una manera única, donde he vivido de todo, triunfos inolvidables y duras derrotas, me he desafiado continuamente", inició diciendo en un comunicado.