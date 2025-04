Filtran video de Edison Flores con presunta molestia y rechazo a Fabián Bustos, ¿Qué pasó?

Universitario rescató empate agónico ante Alianza Lima en Matute gracias al gol de José Rivera. Uno de los que más festejó esta paridad fue el estratega Fabián Bustos , quien al pitazo final se acercó a cada uno de los jugadores para felicitarlos por todo lo entregado a lo largo de os 90 minutos. Sin embargo, uno de los que no pareció muy contento fue Edison Flores .

No obstante, en ese momento apareció Edison Flores con el chaleco del club para dirigirse a los camerinos. Bustos intentó buscarlo para darle el saludo respectivo, pero 'Orejas' se mostró muy molesto y sin ánimos de verlo cara a cara. Ante esto, el entrenador le tomó el brazo para felicitarlo, pero las cámaras vieron un aparente rechazo hacia el DT.

Es claro que los cremas no se quedaron conformes con el empate ante Alianza Lima. Si bien el marcador da pie a que se puede festejar, eso no quita la molestia de Flores por no poder celebrar los tres puntos en el Estadio Alejandro Villanueva. Eso sí, ambos protagonistas de este hecho fueron a la conferencia de prensa, en el que hubo un trato cordial como parte de un plantel.