Manuel Barreto deja de ser DT de Universitario con puntaje perfecto e hinchas lo reconocen

Manuel Barreto ganó sus dos partidos como entrenador provisional de Universitario. Foto: Universitario de Deportes

Manuel Barreto fue elogiado por hinchas de Universitario tras ganar sus dos partidos como DT interino. Foto: Composición Líbero

"Lo ganan los futbolista, este era uno de los partidos más difíciles del año, yo tomé la decisión de asumirlo, me pareció lo más correcto y necesario, no hay nadie más que conozca este equipo que yo, lo conozco al milímetro. Hace cinco años pasé una de las noches más duras de mi vida cuando Barcelona jugando de local nos ganó (4 a 0), la pasé mal en pandemia pero no me rendí. Este es un premio que me regalan los jugadores, esta es una experiencia increíble, me pareció que lo más indicado era que yo asuma", declaró.