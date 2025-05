Alineaciones Universitario vs. Barcelona SC: el potente once de Fossati para ganar por Libertadores

Universitario de Deportes vs. Barcelona SC se ven las caras este miércoles 14 de mayo en un partido que promete ser emocionante por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2025. Tanto cremas como el 'Ídolo del Astillero' necesitan de una victoria para aumentar sus opciones de clasificar a octavos de final, por lo que Jorge Fossati prepara un potente once con el que buscará esos tres puntos.

Posible alineación de Universitario

Sebastián Britos; Aldo Corzo (César Inga), Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, José Carabalí, Rodrigo Ureña, Jairo Concha (Martín Pérez Guedes), Jairo Vélez; Edison Flores, Alex Valera.

Universitario buscará lavarse la cara ante sus hinchas de su derrota ante Sullana e irá con sus figuras para ganarle a Barcelona SC. Foto: Universitario de Deportes

El estratega uruguayo tomó la decisión de guardar a sus mejores jugadores en el encuentro con Alianza Atlético por la Liga 1, pero esta decisión le jugó una mala pasada y cayó derrotado 1-0. Esto ha generado mucha molestia en los hinchas, por lo que el 'Nonno' ahora quiere reivindicarse ante ellos y pondrá a lo mejor que tiene para lograr el triunfo que lo deje más cerca de la siguiente instancia.

Williams Riveros vuelve al once titular para ser el líbero del equipo, acompañando a Matías Di Benedetto. La única duda sería si es que Aldo Corzo será el stopper por derecha o le darán la oportunidad a César Inga, quien no tuvo minutos el fin de semana. También existe la posibilidad que ambos estén en el once titular y José Carabalí vuelva a ser volante por izquierda.

Otro que vuelve al once será Rodrigo Ureña, quien es el mediocampista defensivo titular. Martín Pérez Guedes, ya recuperado de su lesión, podría ser considerado como inicialista, aunque eso está en duda porque otro que podría estar en esa posición es Jairo Concha y Jairo Vélez, este último que es muy pedido por los hinchas desde el arranque. Asimismo, Edison Flores y Alex Valera regresan al titularato para ser la dupla de ataque de los merengues.

Posible alineación de Barcelona SC

José Contreras; Bryan Carabalí, Xavier Arreaga, Gustavo Vallecilla, Aníbal Chalá; Leonai Souza, Jesús Trindade, Byron Castillo, Janner Corozo, Joaquín Valiente; Octavio Rivero.

Barcelona SC pondrá a sus mejores jugadores para quedarse con los tres puntos ante Universitario. Foto: AFP

Barcelona SC también utilizó a algunos suplentes para su encuentro previo con Universidad Católica en Quito por el certamen local, que logró un empate 2-2. No obstante, el DT Segundo Castillo sabe la importancia de un triunfo en tierras peruanas, por lo que tampoco se guardará nada y mandará al campo de juego a su mejor formación.

Todo haría indicar que el sistema será un 4-2-3-1, aunque no se descarta que el comando técnico utilice un 4-4-2, poniendo a Octavio Rivero junto con Joaquín Valiente o Janner Corozo para complicar a una línea de tres defensiva de la 'U', que suele sufrir cuando le ponen a dos atacantes.