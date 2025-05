Periodista ecuatoriano soltó rotundo calificativo a la 'U' en plena transmisión: "Equipo..."

Universitario de Deportes volvió a imponerse ante Barcelona SC por la fecha 5 del Grupo B de la Copa Libertadores 2025 desde el Estadio Monumental de Ate. Los cremas le ganaron al 'Ídolo del Astillero' en un partido donde fueron ampliamente superiores frente a la visita, y con eso, lograron estar más cerca de asegurar su clasificación a la siguiente ronda del certamen.

Periodista ecuatoriano dio rotundo calificativo a Universitario

El equipo dirigido por el técnico uruguayo Jorge Fossati se llevó la victoria por 1-0, gracias al golazo de cabeza del delantero Álex Valera sobre el final de la primera mitad. En tal sentido, la prensa de Ecuador tuvo una inédita reacción que tomó por sorpresa a los fanáticos del conjunto estudiantil. Esta vez, el periodista Xavier Coello calificó a la 'U' como un equipo "chimichurri".

Universitario ganó 1-0 a Barcelona SC y aseguró la Copa Sudamericana 2025/Foto: LÍBERO

Durante la transmisión del encuentro, el comunicador quedó totalmente disconforme con el rendimiento que venía mostrando el elenco de Segundo Castillo, y fue así como criticó a la escuadra peruana con un firme comentario.

"No hay derecho, Barcelona SC está perdiendo con un equipo chimichurri como es el Universitario de Deportes que tampoco ha hecho gran cosa, y en el último minuto cuando ya estaba por expirar el primer tiempo, cara.. no te puedes dejar hacer un gol cuando el partido está por acabar en los primeros 45 minutos", sostuvo.

(Video: Fútbol 17)

Bajo ese contexto, Xavier Coello no calló y se dirigió directamente al plantel de Barcelona SC, ya que estuvieron lejos de mostrar su mejor versión, más aún en un partido donde tenían la necesidad de ganar para poder asegurar su clasificación a octavos de final.

"Ahí es cuando hablábamos con Javier 'Flaco' Dávila, que no le gustaba, falta de concentración de los jugadores, falta 15-20 segundos, no puedes dejarte meter un gol, no hay derecho de lo que estamos viviendo, no pueden señores, tienen una camiseta que acaba de cumplir 100 años de historia. No hay derecho que la mancillen de aquella forma Sergio y ya no quiero hablar más porque sino insulto a alguien aquí", sentenció el hombre de prensa.