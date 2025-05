¿Qué resultado favorece más a Universitario en el River Plate vs Independiente del Valle?

Universitario de Deportes consiguió un valioso triunfo ante Barcelona SC y mantiene sus posibilidades de poder clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. No obstante, los merengues aún no dependen de sí mismos, por lo que deberá tener un ojo puesto en el duelo entre River Plate vs Independiente del Valle. Por ello, aquí te contamos que resultado favorecería a los cremas de cara a la última fecha.

¿Qué resultado le conviene a Universitario en el duelo entre River Plate vs Independiente del Valle?

Los dirigidos por Jorge Fossati deberán tener la calculadora en mano, pues aún no dependen de sí mismos, ya que aún falta por disputarse el duelo entre 'Los Millonarios' y los 'Negriazules'. Por ello, los cremas esperan que los argentinos les puedan dar una mano y aumenten sus posibilidades de pasar a la siguiente ronda.

En este sentido, Universitario estará esperando una victoria de River Plate sobre Independiente del Valle, ya que, de lograrse este resultado, la 'U' conservaría el segundo puesto en la tabla y dependería de sí misma para asegurar su clasificación a los octavos de final. Con la victoria del equipo argentino, mantendrían una ventaja de 2 puntos sobre el conjunto ecuatoriano.

De esta forma, si los merengues consiguen un buen resultado en la última fecha del Grupo B pondrán su nombre en la siguiente etapa del torneo y romperían la mala racha de 15 años sin poder llegar a esta instancia.

Grupo B PJ Puntos River Plate 5 11 Universitario 5 7 Independiente del Valle 5 5 Barcelona SC 5 4

Así quedaría la tabla de posiciones si River Plate gana ante Independiente del Valle

¿Qué pasaría si River Plate empata con Independiente del Valle?

En el escenario hipotético en el que 'Los Millonarios' no logren imponerse en Buenos Aires y termine empatando frente a Independiente del Valle, la 'U' seguiría ocupando el segundo lugar en la tabla y solo tendría una ventaja de un punto sobre el equipo ecuatoriano.

Por lo tanto, Universitario estaría obligado a vencer a River Plate en la última jornada de la Copa Libertadores, ya que, de no hacerlo, dependerían de que Independiente del Valle no logre la victoria ante Barcelona SC para no quedar fuera de los octavos de final.

¿Cómo se jugará la última fecha de la Copa Libertadores?

La última fecha del Grupo B de la Copa Libertadores se jugará el 27 de mayo. Según la programación de Conmebol, esta última jornada se disputará en simultaneo y definirá el futuro de cada equipo.