Jugador de Garcilaso confesó charla inédita con Corzo tras polémico gol: "Me dice que empuja..."

El gol de Aldo Corzo para la victoria de Universitario ha generado mucha polémica en el fútbol peruano. Una infracción previa podría haber invalidado la anotación del capitán crema, y así lo dio a conocer Orlando Núñez en unas declaraciones a los medios de prensa. El lateral izquierdo no solo acepta recibir un empujón, sino que reveló charla inédita con el seleccionado peruano.

En una rueda de prensa en zona mixta, el futbolista de 25 años no solo valoró la jerarquía de Universitario para quedarse con los tres puntos, sino que dio detalles de la conversación que tuvo con Aldo Corzo. Según palabras del lateral de Deportivo Garcilaso, el líder de los 'merengues' le confesó que empujó a alguien en la acción de gol, lo que hace claro la posible infracción.

Por si fuera poco, Orlando Núñez fue el afectado al caer derribado dentro del área, por lo que deja esta revelación para el análisis de los encargados. Adicional a ello, indicó que todo el equipo vio la infracción a Aldair Salazar y que era un penal para los cusqueños, pero que evita dar más declaraciones para evitar drásticas sanciones a su persona.

"Siempre es un rival difícil. Perdonamos cuatro ocasiones claras, pero eso tienen estos equipos de buena jerarquía y la primera que tienen te 'vacunan'. No me gusta hablar del tema de los árbitros, cada quien hace su trabajo. Es más yo le pregunto a Aldo con quién es el que te marca y Aldo me dice el nombre. 'Pero empujo a alguien', me dice. Él me lo dice, me dice 'yo empujo a alguien', ¿Y a quién empuja, quién se cae? Yo. Vimos la jugada y es penal contra Aldair Salazar. Si toco más profundo este tema me suspenden 20 fechas", declaró.

(VIDEO: Jax Latin Media)

Aldair Salazar confiesa que hubo infracción contra él

En el final del partido, se vio una acción polémica contra Aldair Salazar, el cual pudo ser penal para Deportivo Garcilaso. El defensa con pasado en Alianza Lima afirma que pudo haberse revisado por el VAR.

"Siento que me tocan la espalda cuando estoy saltando. Creo que podía llegar a la pelota, me desestabiliza y me caigo. Pensé que la podía revisar. El árbitro dijo que ya la revisaron y que no hay nada. Estaba muy seguro de que no. Al final, sabíamos que iba a ser un partido complicado en todo aspecto. Hay polémicas que se van a tener que revisar y los encargados verán eso. Pero bueno, ya qué podemos hacer ahora, ya el árbitro cobró lo que quiso cobrar y el partido lo perdimos. En lo general, creo que el partido fue muy parejo", agregó.