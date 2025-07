Mauro Cantoro dio fuerte comentario sobre Jairo Concha tras título de Universitario: "No es..."

Universitario de Deportes se coronó como el flamante campeón del Torneo Apertura 2025. Los cremas tuvieron un destacado desempeño en esta primera parte de la temporada y se perfilan como firmes candidatos para lograr el tricampeonato nacional. Uno de los jugadores más influyentes del equipo fue Jairo Concha; no obstante, ahora Mauro Cantoro sorprendió con un contundente comentario sobre el volante.

En la última edición del programa Desmarcados, el exfutbolista Mauro Cantoro opinó sobre el nombramiento de Jairo Concha como el mejor jugador del Torneo Apertura. Al respecto, sorprendió su dura crítica, al afirmar que hay otros jugadores de Universitario que, a su juicio, están por encima del volante.

"¿Le dieron el premio a Jairo Concha? No estoy de acuerdo. Para mi no es el mejor jugador del Apertura, sin ninguna duda Valera está por encima de Concha, mínimo, Rivero también puede pasarlos por como se mantuvo. Para mi no es el mejor de la 'U', pero si tuvo un buen semestre", expresó el exdelantero.

Video: Denganche

Sin embargo, Cantoro también aseguró que no es nada personal en contra de Concha, sino que considera que hubieron otros futbolistas que tuvieron mejor rendimiento. "No es por Jairo, es porque creo que hay otros jugadores con mejor nivel", añadió.

Números de Jairo Concha esta temporada

Las palabras de Cantoro sorprenden, sobre todo teniendo en cuenta que Jairo Concha ha sido uno de los jugadores más influyentes de Universitario a lo largo de la temporada, siendo considerado una pieza indiscutible en el esquema de Jorge Fossati.

En lo que va del año, Concha ha disputado 24 partidos con la casaquilla crema, desempeñándose como el conductor del equipo. Además, ha contribuido con 6 goles y 6 asistencias.

Próximo partido de Universitario

Universitario de Deportes no tendrá tiempo de descanso ni de celebrar haber conseguido el primer título, pues deberán seguir entrenando para empezar con el pie derecho el Torneo Clausura 2025. Los cremas ahora se mentalizan en su duelo ante Comerciantes Unidos de este viernes 18 de julio en el Estadio Monumental de Ate.