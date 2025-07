Rebagliati dio rotundo mensaje tras el título de Universitario en el Apertura: "Alianza no..."

Universitario de Deportes se consagró como campeón del Torneo Apertura 2025, y con ello está más cerca de lograr el tricampeonato nacional. A los cremas les bastó el empate ante Los Chankas en el Estadio Monumental de Ate y la igualdad de Alianza Lima en Cajabamba.

Diego Rebagliati y su firme comentario tras el título de Universitario en el Torneo Apertura 2025

Diego Rebagliati, comentarista deportivo analizó el reciente título que obtuvo el cuadro dirigido por Jorge Fossati. Bajo esa premisa, señaló que los merengues terminan tomando ventaja sobre los blanquiazules debido a la importante diferencia de puntaje en el tramo final del Apertura 2025.

Universitario es el campeón del Torneo Apertura 2025

"Yo creo que la 'U', al final termina ganando el torneo más cómodo de lo que esperábamos, más cómodo que el año pasado, ya que lo ganó por dos puntos. Incluso perdiendo con Chankas lo hubiera ganado, porque Alianza no fue capaz de hacerle un gol a UTC", sostuvo el exfutbolista de Sporting Cristal.

(Video: Movistar Deportes)

De otro lado, Rebagliati no dudó en resaltar la táctica que aplicó el elenco Andahuaylino frente al conjunto estudiantil, ya que fue fundamental para que el marcador culmine igualado sin goles.

"Fue un partido raro de la 'U'. Mucha ansiedad, buen planteamiento de Los Chankas, fueron más competitivos. Especialmente Di Benedetto termina diciendo, teníamos claro que no nos podíamos desordenar. Si se daba el gol de Los Chankas era una bomba en Cajabamba. Sorpresivo, no me esperaba dos 0-0 de ninguna manera", acotó.

Universitario y el récord de cuatro títulos consecutivos en torneos cortos

Tras el título de Universitario en el Torneo Apertura 2025, los cremas impusieron un histórico récord de ser el primer club peruano en ganar cuatro títulos consecutivos en torneos cortos durante los últimos años, desde el Clausura 2023.