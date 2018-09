La 'Blanquirroja' y su aventura por el 'Viejo Continente'

ES HORA DE DISPARAR... Qué tal, causitas. Nos habíamos acostumbrado a ver a la Blanquirroja ganadora por eso la derrota ante los teutones duele como mela. Los Tigrillos volvieron a decepcionar al sumar un nuevo traspié en el Viejo Continente. Se pudo lograr un mejor resultado, pero la Pulga y la Foquita jugaron con los chimpunes al revés y se fallaron goles cantadazos. Ahora corresponde que el Tigre haga las correcciones del caso, pues si bien se trató de un amistoso no podemos conformarnos y decir que hicimos sudar al ex campeón mundial. ¡Are, ajo, erda…! Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita…

Mis respetos para Usain Bolt. El man se jugó un partidazo y solo le faltó cuadrarse en el arco para evitar el segundo tanto de los locales. Como para redondear su actuación se mandó un golazo y luego fue quien le puso como con la mano un pase para la Foquita, que definió con los muñecos. ¡Horrorosoooo!

La firme que el DDT sin querer le está haciendo un daño a Aladino. El chato hace rato anda en un nivel preocupante y el tío se la sigue jugando por él. Nadie le pide que lo deje afuera de la convocatoria, pero si el volante no está para titular debería probar a otro en su puesto. La hinchada ya le está perdiendo la paciencia y así tampoco es la cosa. ¡Por la rexuxa!

El León se paseó como Pedro en su casa en la concentración peruana, hasta compartió combate con sus ex compañeros. Tuto lindo para el ex corajudo defensor, quien charló con los miembros del comando técnico, menos con el Tigre quien lo evitó en tuto momento porque quiso evitar cualquier presión para que lo convoque próximamente. Y es que para ese puesto el DDT ya tiene su gente. ¡Ajá!

La Momia no terminó conforme con su actuación, pues no gravitó y para colmo se perdieron los dos partidos. Sus compañeros de equipo llamaron para alentarlo y le dijeron que ya tendrá su revancha. ¡Esa es!

BUENO, MI GENTE, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAAAAUUUU!