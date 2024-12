Bárbara de Regil se pronuncia tras polémica sobre su proteína vegana: "Vivo con miedo"

Sin embargo, la actriz que se había mantenido en silencio, salió al frente para negar dichas especulaciones: "No, no te he amenazado Aries,no tengo ese poder y no tengo una vara alta.Mi intención no es destruirte. Tú me has lastimad desde el primer día que hablaste de mi y me dijiste 'pendeja'", explicó De Regil en su cuenta de Instagram.