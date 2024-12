Belida y Lupillo: conoce los detalles de su "relación fugaz"

"Este tatuaje me lo hice porque Belinda tiene muchos fans, los Belifans. Hay algunos que se han tatuado el rostro de Belinda y en una conversación que teníamos en La Voz me retó. Me dijo: ¿A qué no te tatuas mi cara? y (dije) por qué no. Me mandó la foto, fui a Las Vegas y ahí me hice el tatuaje. Muchas críticas porque me hice el tatuaje, pero es mi brazo y yo me puedo tatuar lo que quiera. Es válido traer un tatuaje de la mujer más bella, la mujer más hermosa que he conocido en mi vida. Ahí la traigo y siempre se va a quedar”, relatò Rivera.