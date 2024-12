Horóscopo de Josie Diez Canseco: ¿Qué te deparará el destino HOY martes 29 de junio?

Revisa el horóscopo de Josie Diez Canseco para HOY, martes 29 de junio y dale un vistazo a las predicciones más acertadas de todos los signos zodiacales. Este horóscopo gratis muestra qué te deparará el futuro en temas como el amor, trabajo, salud, dinero y más. Recuerda que lo podrás seguir solo en LÍBERO todos los días del año.

¿Qué signo zodiacal soy según mi fecha de nacimiento? La astrología es un antiguo saber que estudia la relación entre los hombres, las estrellas y los planetas del Sistema Solar. En este sentido, encontramos a hay en cada horóscopo 12 signos zodiacales. A continuación, te mostramos la tabla de los signos del Horóscopo de hoy con Josie Diez Canseco.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Es tiempo de dar un paso al costado, aléjate de esa persona, un nuevo romance está por llegar. Conseguir el ascenso que buscabas ha aumentado en exceso tus responsabilidades, no dudes y continua, el camino al éxito está ya marcado. Numero de suerte 4.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Conversar con alguien que te estima te hará ver que sus sentimientos son sinceros. No te precipites en gastos de dinero, una inversión en este periodo podría inestabilizar tu economía, cuidado. Numero de suerte 20.

GEMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Has superado un mal momento sentimental, ahora disfrutarás la compañía de alguien muy querido. Cambios inesperados te llenaran de dudas, no desconfíes de tus capacidades y da todo de ti, recuerda que nadie podrá alejarte del éxito. Numero de suerte 12.

CANCER: 22 JUN- 21 JUL.: No te arrepientas de la decisión tomada, esa persona corregirá sus errores, te pedirá una nueva oportunidad. Paciencia, el momento ideal para tomar decisiones aun no llega, más adelante se presentara una nueva opción de negocio, tus ingresos se incrementaran notablemente. Numero de suerte 16.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Día de sorpresas, esa persona se acercara a ti con una actitud distinta, acéptalo. Te está costando tomar decisiones, no dudes tanto y opta por lo nuevo, te brindara mejores oportunidades de crecimiento y éxito profesional. Numero de suerte 22.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: No lo pensaras dos veces y te animaras a acercarte a esa persona que te interesa, la atracción será mutua. Día de arduo trabajo, aunque la llamada que esperas demore llegara y podrás tomar la decisión más correcta. Un merecido reconocimiento está por llegar. Numero de suerte 11.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: No seas tan exigente con esa persona que pretende acercarse a ti, arriésgate a ser feliz a su lado, no te arrepentirás. Te darás cuenta de la equivocación que puede cometer un compañero, tu apoyo será importante para evitar errores irreparables, sabrá agradecértelo. Numero de suerte 14.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Una decepción sentimental no puede alejarte del amor, más adelante te volverás a enamorar. Estas apoyando demasiado a esa persona que no tiene mucha experiencia y descuidas tus obligaciones, cuidado, podrías tener una llamada de atención. Numero de suerte 5.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: No dejes que una ilusión inestabilice tu comportamiento, actúa con madurez y te ganaras su cariño. No temas a este nuevo periodo que inicias en lo laboral, si estas atento a los detalles y usas tu intuición lograras cubrir todas las expectativas. Numero de suerte 7.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: No pongas tantas condiciones a esa persona y disfruta de su cariño. Un mal entendido con un superior te hará estar más atento a tu labor, no exageres en tu disciplina, recuerda que no será lo suficiente para volver a recuperar su confianza. Numero de suerte 17.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: No te dejes llevar por celos sin fundamento y aprende a ser paciente. Conserva el dinero que tienes en manos, una persona muy cercana podría pedirte un apoyo de urgencia, no cedas fácilmente, la cancelación no será inmediata. Numero de suerte 19.