Laura Bozzo y Galilea Montijo: ¿Por qué se amistaron luego de 10 años?

La exactiz mexicana sostuvo que tuvieron sus roces pero que ya lo habían arreglado, pues considera que en medio de la crisis sanitaria que vivimos no tiene sentido seguir con rivalidades absurdas: "Hay tanta cosa tan fea en el mundo como para seguir arrastrándole”.

Por otro lado, Laura dio a conocer cual es la percepción que tiene en la actualidad de la presentadora mexicana: "Yo también tenía una imagen totalmente equivocada. Yo no necesito lamerle los pies a nadie, lo digo porque lo siento: eres la persona más divertida, más auténtica, tienes la familia más hermosa y al marido más inteligente”.

"Ven para acá, mi Laurita, no tengas miedo. A mí me encanta la idea, yo quiero darte la bienvenida a esta tu casa, porque a mí nunca me había tocado estar contigo, luego arreglamos las diferencias que tuvimos con un mezcal”, indicó Galilea Montijo.