Laura Bozzo posa en ropa de baño, recibe críticas y ella responde: "Amo mi acuerpo"

Laura Bozzo , fiel a su estilo, no se dejó intimidar por los comentarios sobre su físico y le hizo frente a todos los que la llamaron 'momia' por postear fotos en traje de baño en su cuenta de Instagram .

"Recordando Cancún que maravillosas playas tiene México de locura total ... por cierto para los que me dicen momia, gracias. Amo mi cuerpo y me valen las críticas siempre hice y haré lo que chingados me de la gana", escribió Bozzo en su Instagram.