Horóscopo de Josie Diez Canseco - viernes 2 de julio

Horóscopo de Géminis hoy 2 de julio (21 mayo - 21 de junio): Proyectarás una salida con amigos cercanos, no te dejes llevar por los recuerdos y diviértete, no te arrepentirás. Recibirás un dinero que no cubrirá por completo tus necesidades económicas, no pierdas tiempo y proyéctate a algo nuevo, las oportunidades no faltaran. Numero de suerte 13.