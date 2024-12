Eiza González y su mensaje que sería una indirecta para Belinda

Hace 8 años Beli y Eiza se enfrascaron entre dimes y diretes por redes sociales, donde ambas artistas se enviaron fuertes mensajes y aunque pareciera que ya nadie se acuerda de eso, los seguidores de las mexicanas no lo olvidan.

Foto: Twitter

En respuesta la actriz de Hollywood aclaró que dicho mensaje no tenía nada que ver con Belinda y que ni se acordaba de lo sucedido :

"Oigan? todo bien en casa?? Uno ya no puede twittear algo sin querer conectarlo a algo. No todos amanecimos comiendo gallo tranquilos. Namas pa que sepan mi tweet no tiene nada que ver con algo de hace 10 años. Pero gracias por participar”.