Diego Deyfrus habló sobre supuesta relación con Sarah Kohan, esposa de Chicharito

"Con la crítica me vuelvo más viral" indicó Dreyfus, que también se refirió a las personas que creen que los rumores de una supuesta relación con Sarah Kohan truncaron la carrera del futbolista mexicano; "No acabé con su carrera ni con su vida".

Por otro lado, aseguró que no le gusta la esposa de Chicharito y que sus dos pequeños son del futbolista y no de él como también se especuló en un inicio: "Y no, no me gusta su esposa ni son mis hijos, sus hijos son suyos; pero repiten pend.... que dañan gente".