Tokio 2020: Canales dónde ver los Juegos Olímpicos EN VIVO en México

¿Quién en estas fechas no está emocionado por ver al selectivo de su país en acción? Pues pónganse cómodos en su casa, que a quí les decimos qué televisoras tienen los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos.

Los derechos para transmitir todas las competencias en México le pertenecen a Marca Claro y Claro Sports, pertenecientes a grupo América Móvil, propiedad del multimillonario Carlos Slim, así como a Canal Once y Canal 22. Pero eso no quiere decir que no puedas verlo a través de otros canales completamente en vivo y de forma gratuita.