Spider-Man 3: explosivo tráiler del ‘hombre araña’ ya tiene fecha de estreno

Spider-Man: No Way Home, la nueva producción de nuestro buen amigo, ‘El hombre araña’, llegará a las salas de cine y a la plataforma de streaming, Disney Plus este 2021. Es así que, la historia del ‘trepamuros’ continúa y en esta oportunidad nos revelará algunos pasajes que muchos fans han estado publicando en redes sociales, puesto que podríamos tener sorpresas cuando el multiverso del UCM se ponga en marcha.

Ante ello, recientemente se pudo conocer por medio de Nick Santos de That Hashtag Show, que el tráiler del ‘arácnido’ llegará en los próximos días. Por ello, tras dicha información, los fanáticos del universo Marvel, se han comenzado a preguntar la fecha en que podremos ver este avance.

No obstante a ello, el film del ‘trepamuros’, está considerada para ser uno de las mejores entregas que se haya visto con respecto al superhéroe por lo que tanto Marvel como Sony, que también es dueño de los derechos de nuestro ‘buen amigo’, han prometido que esta película no solo mostrará a los nuevos villanos, si no, posiblemente nos revele el inicio del Multiverso.

Sin más preámbulos, conoce la fecha exacta que se ha revelado para ver el tráiler de Spider-Man: No Way Home.

Spider-Man 3: fecha para ver el tráiler del ‘trepamuros’

Como ya hemos mencionado líneas más arriba, la información llegó por medio de Nick Santos de That Hashtag Show, donde expresó que el tráiler de 'Spider-Man: No Way Home' será reproducido en los cines con el estreno de 'Black Widow', es así que, la fecha en que podremos ver el nuevo avance será el 9 de julio.

La noticia de igual manera fue corroborada por el mismo Santos con 5 fuentes confiables. Es decir que online tendría que estar antes o el mismo día del lanzamiento de ‘Viuda Negra’.

Spider-Man 3: ¿Cuándo se estrena en México?