Spider-Man 3: confirman a Andrew Garfield y Tobey Maguire en la película

Asimismo, Richtman, sostuvo que cuando los protagonistas aparezcan será una sensación única ver a todos los hombre araña juntos. Además, Willem DaFoe será el villano principal de 'Spider-Man: no way home'.

Si bien la compañía Marvel reveló que su fecha de estreno en Estados Unidos será el 17 de diciembre, para el resto de países se espera que el lanzamiento sea la misma fecha; sin embargo, no es confirmado por lo que podrá llegar días después.

Según Nick Santos de That Hashtag Show, el tráiler de 'Spider-Man: No Way Home' será reproducido en los cines con el estreno de 'Black Widow', es así que, la fecha en que podremos ver el nuevo avance será el 9 de julio.