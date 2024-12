Spider-Man 3: filtran el espectacular traje que usará el Tom Holland en la película

Spider-Man: No Way Home , ya se encuentra en su etapa de postproducción, puesto que, la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel se estrenará en diciembre del 2021, por lo que, desde el UCM vienen haciendo un arduo trabajo para que el nuevo film de nuestro buen amigo, ‘El hombre araña’, se emita por todo lo alto.

Esta información, no sería tan descabellada puesto que, en Loki, la nueva serie de Marvel, se ha visto lo que se llama en ‘Lokiverse’, ya que, aparecieron los mismos personajes de otros universos paralelos. Confirmando de esta manera que en las producciones futuras habrá situaciones similares.

(FOTO: TWITTER)

(FOTO: LEGO)

La araña central es dorada y sus líneas se extienden hasta la espalda. Igualmente podemos apreciar que en las muñecas aparece un equipo tecnológico en el mismo tono, ¿quizá una versión renovada del icónico "Lanza Telarañas"? Otro punto clave del set de Spider-Man: No Way Home es que aparece Doctor Strange, lo cual no debería sorprendernos en estos momentos.