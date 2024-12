Spider-Man 3: película de Marvel presentará su nuevo tráiler - Fecha de estreno

Spider-Man: No Way Home de Marvel Studios y Sony, será la nueva entrega del ‘trepamuros’ que llegaría el presente año 2021. Sin embargo, lo que los fanáticos del UCM se siguen preguntando es si la historia de nuestro buen amigo, el ‘hombre araña’ traerá consigo el multiverso, puesto que, las teorías que van saliendo a la luz revelan la aparición de los Peter Parker de otros mundos.

Es por ello que, el film del ‘trepamuros’, está considerada para ser uno de las mejores entregas que se haya visto con respecto al superhéroe por lo que tanto Marvel como Sony, que también es dueño de los derechos de nuestro ‘buen amigo’, han prometido que esta película no solo mostrará a los nuevos villanos, si no, posiblemente nos revele el inicio del Multiverso.

Según Nick Santos de That Hashtag Show, el tráiler de 'Spider-Man: No Way Home' será reproducido en los cines con el estreno de 'Black Widow', es así que, la fecha en que podremos ver el nuevo avance será el 9 de julio.