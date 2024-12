Luis Miguel la serie: Diego Boneta será demandado oficialmente por agresión

Luis Miguel la serie vuelve estar en medio de la polémica. El actor Martín Bello y su abogado confirmaron que demandaran oficialmente a Diego Boneta y a la producción, por no hacerse cargo de los golpes que le propinaron durante una escena y dejarlo sin trabajo.

"El primero es el incumplimiento de contrato, debió haber estado hasta la segunda serie de Luis Miguel e incluso la tercera, se le buscó para entregarle una cantidad, no le dieron ni siquiera 200 euros que no cubrían los gastos, yo le dije a él no firmes ningún documento", indicó el representante legal de Bello.