Actor acusa a Diego Boneta de golpearlo durante filmación de Luis Miguel: la serie

“Fui de inmediato a maquillaje y vestuario para que me vieran, les dije lo que me hizo este chico, pero no daban crédito a lo que había pasado”, subraya el español.

“No busco dinero, no soy una persona ambiciosa, todos mis compañeros lo saben. No fui exigente para nada y me causa mucha tristeza lo que está pasando porque están creando una imagen de mí que no es cierta”, finalizó el actor de origen español.