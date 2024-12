Jubilados se plantan en Reforma; no quitarán bloqueo hasta que AMLO los reciba, afirman

Los adultos retirados advirtieron que no se quitarán de la vialidad hasta que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador los atienda y que se comprometa a que les entregará sus ahorros de años y que les han retenido desde el año 2015.

Pese a las lluvias, los jubilados montaron un campamento frente a las oficinas centrales del IMSS en el que se mantienen a la espera de diálogo con las autoridades federales. Uno de los voceros del movimiento señala que la Secretaría de Gobernación (Segob) les ha negado el reembolso de su dinero, a lo que ellos reclaman que “no tiene sentido porque el gobierno no tiene que desembolsar nada, pues su dinero se encuentra en sus subcuentas individuales".

Añade, el vocero, que la Segob apela a una jurisprudencia de la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN), para no pagar los laudos correspondientes, pero que no aplica para ellos, es decir, “la ley del Seguro Social no da la razón a nosotros, porque el artículo 169 dice que los dueños de los fondos acumulados en esas subcuentas somos los trabajadores que se jubilan con un plan privado de pensiones”.