Google Maps: consulta y gestiona el historial de ubicaciones desde Android

Es importante mencionar que, el usuario puede consultar y gestionar desde Android el historial de Google Maps en cualquier momento, ya que en algunas ocasiones prefiere no tener registro de su actividad diaria. Para ello es importante seguir una serie de pasos.

Google Maps nos permite modificar la cronología de un determinado sitio, solo es necesario seleccionar la fecha, ruta y agregar un sitio que hemos visitado, pero la aplicación no la detecto. Es más, se puede procesar a editar la información que no esté correctamente registrada, como la duración de un viaje, o si es necesario eliminar el día completo para no tener registro de ese día.