Hugo Sánchez pide la renuncia Gerardo Martino tras perder la Copa Oro

"Le tiene que dar vergüenza y debe debería de presentar su renuncia y decir ‘pues no, no estoy capacitado para dirigir a la selección mexicana’, por lo que pasó con él y con Funes Mori, que no funcionó traer a Funes Mori y debería de presentar la renuncia", afirmó el pentapichichi

“Sino me respetaron a mí, que soy mexicano y soy lo que soy en el futbol mexicano, por qué sí a los extranjeros y los mexicanos no. Ya está bien Me querían borrar del mapa, pero bueno. Vivan los extranjeros y no nos apoyamos los mexicanos y ahí está la muestra una vez más”, insistió el ahora analista de televisión.