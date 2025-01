WhatsApp web: pasos para crear estados desde tu computadora

Las últimas actualizaciones de WhatsApp para aquellos que tienen la versión beta siguen generando sorpresas, la primera y más importante que ya no será necesario tener el equipo móvil para poder usar la versión web de la aplicación, es decir que podrás seguir utilizando la app así el teléfono esté apagado, no tenga internet o esté en otro lugar.

Pero esto no significa que todas las funciones estén disponibles. Por ejemplo, aún no se puede subir estados desde WhastApp Web. Ante esto, no te preocupes porque aquí te traemos un truco que te permitirá publicar historias desde tu laptop o computadora.