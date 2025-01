WhatsApp: ¿Qué significa y cuando usar LOL, LMAO y ROFL?

Aunque no existe un orden para el uso de estas expresiones, algunos usuarios suelen ordenarlas en LOL, LMAO y ROFL de mayor a menor en intensidad.

Foto: Tumblr

La abreviatura proviene de la frase “Laughing Out Loud” que puede traducirse como “riéndome a carcajadas”, esta es de las más usadas por todo el mundo porque es muy fácil de entender.

Esta abreviatura es un poco grosera y significa "laughing my a** off" que en español se traduce como "me parto el trasero de risa”.