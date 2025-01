Dragon Ball Super: ¿Quién es el más fuerte Goku o Broly?

Pues estos dos logran enfrentarse en la película Dragon Ball Super: Broly del 2018. En esa cinta, Goku no logra generar algún daño posible a Broly, inclusive este logra realizar sus transformaciones más impresionantes y aún así no le genera daño alguno. Es por eso que recurre a la fusión con Vegeta, aunque este si logra contener a Broly, no se sabe como hubiese acabado ya que Shenlong logra enviar al Saiyajin Legendario a su planeta de vuelta.