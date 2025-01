Dragon Ball Super: aseguran que transformación de Vegeta es similar a la de Toppo

Los nuevos episodios de Dragon Ball Super se ponen cada vez más interesantes y el capítulo 74 no fue la excepción. Vegeta sorprendió a Granola y al mundo entero con una impresionante transformación; el saiyajin puso en práctica todo lo que aprendió entrenando con Bills y expulsó toda su fuerza para vencer al personaje oriundo de Cereal. Tanto fue el asombro que los fanáticos no han dejado de hablar de la evolución de Vegeta .

Toppo usó el Hakai para luchar en el Torneo de Poder. Foto: Toei Animation/Manga Plus

"Vegeta no debe preocuparse por nadie pero en el sentido de que debe pelear sin sentir remordimiento, esa fuerza debe ser unánime y no abogar por tener otras opciones, simplemente es destruir y ya no hay retorno. Por eso se siente muy familiarizado con los saiyajin", escribió el usuario de Twitter DBSuper MX al respecto.