Hoy no circula jueves 19 de agosto de 2021 para Ciudad de México

Hoy No Circula señala que este jueves 19 de agosto de 2021 no podrán transitar por la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México , los vehículos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, con holograma 1 y 2 .

Este jueves no se realizará el Doble Hoy No Circula, ya que los niveles de ozono no superan los 151 puntos, por lo que se aplicará el programa de manera normal, con las restricciones debidas de un jueves: no circulan los autos con engomado verde, placas 1 y 2, con holograma 1 y 2.