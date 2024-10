Reto visual: Encuentra el ratón entre las setas en solo 20 segundos

Un nuevo reto visual se ha convertido en el favorito de las redes sociales. Todos quieren resolverlo y tú no puedes ser la excepción, por ello, que te invitamos a concentrarte y observar detenidamente la siguiente imagen, recuerda que sólo tienes 20 segundos.

Tienes solo 20 segundos para poder resolver este reto visual, pero si no logras realizarlo en ese lapso de tiempo no te preocupes, tómate unos momentos más y sigue intentado hasta poder dar con el intruso de la imagen.

Foto: Captura

¿Lo lograste? Si aún no logras resolverlo, no te preocupes, en breve te mostramos la solución. Sin embargo, antes de hacerlo te invitamos a darle un último vistazo a la figura, pero si ese no es tu caso y detectaste al roedor durante el tiempo determinado ¡Felicidades!