AMLO: SIGUE aquí EN VIVO el Tercer Informe de Gobierno de López Obrador

Sin embargo, para este 2021, el mandatario considera que la economía se recuperará y se alcanzará un crecimiento de 6 por ciento , dato que ha sido respaldado por el Banco de México (Banxico). Además, de forma recurrente, López Obrador, ha asegurado que “el peso no se ha devaluado y no se ha contraído más deuda pública, cómo no sucedía en tres décadas”.

El presidente López Obrador, en su conferencia mañanera de hoy, se dijo satisfecho en lo que ha logrado hasta ahora en su gobierno: "Quiero decir que estoy satisfecho con lo que hemos logrado, me podría ir tranquilo con mi consciencia, porque hay cosas que son irreversibles o para no ser tan tajantes, casi irreversibles. Vamos a continuar si así lo decide el pueblo…, no sé qué me depare el destino, pero si tengo suerte y llego a septiembre de 2024 que entregaré la banda presidencial, yo creo que vamos a dejar bien consolidada la Cuarta Transformación”.