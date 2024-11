Estudiante se vuelve viral tras quejarse porque maestro lo presiona en clases - VIDEO

Por otro lado, el joven sostuvo, "No puedo pensar, me deja en blanco", le explicaba el estudiante a su maestro mientras este no comprendía la solicitud. "No aceptas la presión, tú quieres que venga y te pregunte", decía el profesor.

Y luego de ello, finalizó, “En serio son muchas ventajas pero con usted no puedo. Su manera de dar la clase no me gusta, no me agrada, la verdad no puedo. Tengo que sentirme más en confianza y usted no lo hace", concluyó.