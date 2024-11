TikTok: estudiante que exigió ser llamada "compañere" responde a ataques

Confesó que solo le pidió a su compañero que la respete y dejó en claro que no interrumpió su clase. De igual manera, indicó que padece una crisis emocional gracias a que sus compañeros no respetaron, por más de tres semestres, la forma de dirigirse hacia su persona, es decir, con los pronombres el/elle.

"He recibido muchos comentarios de acoso y cosas feas, no me importa lo que digan o piensen de mi, pero hay compañeros de la comunidad LGBT+ que sí les afectó y eso no está chido", agregó Andra.