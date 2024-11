TikTok: publican videos de la grabación de Transformers en Machu Picchu

Transformers: Rise of the beasts será la nueva entrega que traiga de regreso a Optimus Prime y a sus amigos en una nueva aventura. Esta cinta presentará los orígenes de la historia por lo que, Perú fue elegido como uno de los escenarios principales para poder grabar el filme y más aún si se va a tratar de los antepasados.

Asimismo, dentro de los video se puede apreciar que los actores están metidos en sus personajes, así como, se puede observar que se está recreando de manera digital lo que será la figura de los robots y es que, estos no pudieron ingresar ya que, no tuvieron el permiso. Es así como se viene filmando la cinta que se espera que llegue en el 2022.

La cinta tiene previsto su estreno para el 24 de junio de 2022. Aún no se ha confirmado si Transformers: rise of the beasts se estrenará en Paramount Plus, el nuevo servicio de streaming.