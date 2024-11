Transformers en Perú: Actores llegan a Machu Picchu para rodar Rise of the beasts

Machu Picchu , conocida como la tierra Inca, será uno de los escenarios principales donde se grabará Transformers: Rise of the beasts y en ese sentido, la ciudad de Cusco estará en los ojos de todo el mundo por la producción que se va a realizar en dicha ubicación. Es así que, en la siguiente nota te queremos contar algunos detalles sobre la llegada de los actores y demás.

La cinta tiene previsto su estreno para el 24 de junio de 2022. Aún no se ha confirmado si Transformers: rise of the beasts se estrenará en Paramount Plus, el nuevo servicio de streaming.