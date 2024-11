Casa Blanca 'invita' a Nicki Minaj para aclararle sus dudas sobre las vacunas

"La Casa Blanca me ha invitado y creo que es un paso en la dirección correcta. Sí, me voy. Me vestiré de rosa como 'Legally Blonde' para que sepan que hablo en serio. Haré preguntas en nombre de las personas de las que se han burlado simplemente por ser humanos", escribió la cantante en su perfil de Twitter.

En su cuenta de Twitter la cante publicó el siguiente mensaje, en el que daba entender que no estaba segura de la efectividad de las vacunas y por eso no se vacunaría a pesar que se lo pedían para poder asistir a la Met Gala.

"Quieren que te vacunes para la MET. Si me vacunan, no será para la MET, será una vez que sienta que he investigado lo suficiente. Estoy trabajando en eso ahora. Mientras tanto, mis amores, estén a salvo. Usen la máscara con dos cuerdas que sujetan la cabeza y la cara, no esa suelta", señaló.