Viral: quiso bajar del bus, pero atoró su mano en la manija y los bomberos lo rescataron

Por alguna razón, este joven decidió meter su mano en la manija de un bus y al querer bajar del mismo no lo consiguió ya que se le atoró la muñeca. Este insólito hecho se volvió viral en redes sociales porque los pasajeros no desaprovecharon la oportunidad de fotografiar a los bomberos que subieron a rescatar a este muchacho.

Este particular acontecimiento fue registrado en Bogotá , la capital colombiana, por un usuario que compartió las imágenes para animar el día de sus seguidores en Twitter usando esta divertida historia como ejemplo. "Si piensas que hoy no es tu día solo mira estas dos fotos", escribió.

El joven fue auxiliado en el bus por una brigada de bomberos colombianos, por lo que los problemas para él aparentemente habían terminado. Sin embargo, al parecer tenía una cita con su esposa y no llegó a la hora, lo que terminó desencadenando un ataque de celos de su pareja.

Joven es viral tras atracar su mano en una manija y ser rescatado por los bomberos. Fuente: Twitter.

Esta es una de esas historias que si nos las ves o no te enseñan pruebas no son creíbles. Por ello, la publicación de Twitter, en menos de 24 horas, ya cuenta con cerca de 11 mil 'Me gusta' y más de 6 mil cibernautas han compartido las llamativas fotografías.