El juego del calamar: Thalia cocinó galletas e hizo el reto de la serie

El juego del calamar ha causado una enorme cantidad de reacciones en redes sociales a raíz de su trama tan particular, en el que los protagonistas concursaban en diversos juegos y quienes perdían pagaban con su vida. Bajo ese contexto, los famosos retos de la serie surcoreana han servido para realizar diversos ‘trenes’ en TikTok y Thalia s animó a realizarlos para entretener a sus seguidores.

La artista mexicana colgó primero un metraje en el jugaba ‘Luz roja, luz verde’ pero terminó siendo eliminada por moverse cuando no debía. No obstante, no quedó contenta y decidió subir otro clip en su cuenta oficial dentro de la plataforma china, siendo este nuevo video uno en donde hace el reto de las galletas.